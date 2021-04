Vrouw (38) slaat 78-jarige partner na beëindigen relatie

Een 38-jarige vrouw in Suriname heeft haar 78-jarige partner na een woordenwisseling geslagen in Paramaribo. De politie heeft haar zaterdag opgespoord en gearresteerd. Zij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De vrouw had een liefdesrelatie met de man. Op een bepaald moment wilde de man de relatie niet meer voortzetten maar de vrouw was daar totaal niet mee eens.

Zij begon hem toen te belagen. Nadat zij een woordenwisseling met hem kreeg, sloeg zij hem in het gezicht. Hij hield daarbij letsel ter hoogte van zijn oog over en moest medisch worden behandeld.

De man stapte naar de politie omdat hij strafrechtelijke vervolging van haar wil. De politie begon meteen met het onderzoek.