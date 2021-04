Goudwinning in Suriname in nieuw TV programma ‘Waarde van de aarde’

Aanstaande woensdag is het nieuw Nederlandse TV programma ‘Waarde van de aarde‘ om 22:20 uur te zien op NPO 2. In de eerste aflevering gaat presentator Twan Huys op onderzoek in de schimmige wereld van goud. De zoektocht naar goud brengt ons in Suriname, een van de grootste producenten van goud.

We zien hoe de jacht op goud leidt tot grootschalige vernietiging van het milieu. We stuiten op de verweving van de goudsector met politieke en criminele netwerken waar ook de nieuwe regering geen greep op krijgt.

Waar Ronnie Brunswijk de nieuwe vice-president, die in Nederland tot zes jaar veroordeeld is wegens cocaïnehandel en een vermogen met goud heeft verdiend, belast wordt met de ordening van die sector. Onderzoekers vertellen hoe goud wordt gebruikt om narcodollars uit Colombia wit te wassen.

Waarom heeft een goudraffinaderij in Paramaribo de belangstelling van de Amerikaanse geheime diensten opgepakt? Wat is de rol van Zwitserland, het belangrijkste doorvoerland van goud? En weet de president van de Nederlandse Bank wel waar het goud in zijn kluizen vandaan komt?

Kortom: hoe fout is ons goud?

Waarde van de aarde, woensdag 21 april om 22:20u op NPO2