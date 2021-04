Betaal makkelijk en snel voor openstaande kosten in Suriname

De nutskosten van uw vakantiewoning in Suriname betalen of een familielid bijstaan met de kosten van Telesur, SWM en/of EBS vanuit Nederland? Dat is vanaf nu mogelijk via BetaalOplossing.nl. En tot 30 april 2020 betalen de eerste 100 klanten geen administratiekosten! Vraag nu gratis uw rekening op.

De openstaande nutskosten kunnen kosteloos worden opgevraagd via de website waarop vervolgens een factuur wordt opgestuurd via e-mail en/of Whatsapp, die betaald kan worden in euro’s via iDeal/Paypal.

De nutsrekeningen in Suriname worden na betaling binnen 24 uur voldaan en het betaalbewijs wordt via e-mail en/of Whatsapp gestuurd naar u.

Tot 30 april 2021 zullen de eerste 100 klanten geen administratiekosten betalen. Na 30 april betaalt u een fee van EUR 4,99 bovenop de openstaande nutskosten. Vraag vandaag gratis uw openstaande nutsrekeningen op via betaaloplossing.nl

Of stuur een vraag via de chat functie op de website: www.betaaloplossing.nl