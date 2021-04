Aan de Kaisoistraat in Suriname is vanmiddag een grote boom op het wegdek gevallen. Het gaat om een Koffiemama boom die deels op een schutting terecht is gekomen.

Toen de boom omviel was er gelukkig geen verkeer op de weg. Een deel van de boom kwam ook op een woonhuis terecht, maar het is niet duidelijk wat de schade daarvan is.

Op moment van schrijven zijn verschillende instanties ingeschakeld en onderweg om de weg weer vrij te maken.