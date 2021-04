VIDEO: Bennie Miranda vertelt over aanhouding

- Advertisement -

Bennie Miranda, die afgelopen dinsdag werd aangehouden, is vrijdag weer vrijgelaten. In onderstaande video heeft Miranda laten weten wat er precies is gebeurd de afgelopen dagen.

- Advertisement -

Volgens Miranda is hij aangehouden door de recherche van de vreemdelingendienst omdat de hulpofficier Binda en de Surinaams minister van justitie Amoksi vonden dat hij illegaal in Suriname is.

Miranda zegt al 9 jaar legaal in Suriname te wonen en nooit een strafbaar feit te hebben gepleegd.

Ook werd gezegd dat hij bepaalde uitlatingen op Facebook zou hebben gedaan. Luister hier naar Bennie de Miranda: