VIDEO: Speciale comedyshow Roué Verveer via livestream

- Advertisement -

De Surinaamse-Nederlandse comedian Roué Verveer heeft net als vele andere artiesten weinig kunnen optreden vanwege de heersende pandemie. En daar is deze maand een oplossing voor bedacht: op maandagavond 26 april geeft hij een comedyshow vanuit de Meervaart, die live thuis te volgen zal zijn via een online stream.

- Advertisement -

In deze show getiteld ‘Vrolijk Avondje Roué‘ analyseert de in Suriname geboren Roué de meest opvallende momenten van de afgelopen tijd, uiteraard op zijn eigen, grappige manier. Hij praat je bij over zijn belevenissen tijdens de lockdown met zijn vrouw Farah en kinderen Randy en Julian… die zomaar in de show zouden kunnen verschijnen!

Een ticket voor de online stream van 60 minuten kost 12,50 euro. De link van de stream is tot 48 uur na de uitzending nog te bekijken. Iedereen die een online ticket koopt voor een ‘Vrolijk Avondje Roué’ mag ook een vraag insturen die Roué misschien wel vanaf ons podium gaat beantwoorden. Mail je vraag naar info@puuree.com.

Vrolijk Avondje Roué’ wordt maandag 26 april vanaf 20:15 uur uitgezonden via livestream. Ga thuis lekker zitten voor een heerlijk uurtje gezelligheid, gekkigheid en gelach!