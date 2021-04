- Advertisement -

Deze personenauto is vanmorgen in een goot langs de Ringweg-Noord in Suriname ‘gevlogen’, nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het voertuig belandde op z’n kop in een dichtbegroeide goot.

Het ongeval vond plaats nabij fastfoodrestaurant KFC. De bestuurder bleef ongedeerd. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagen uit de goot te takelen en af te voeren.