Bennie Miranda: ‘Ik ben in een kleine cel onschuldig opgesloten’

“Ik ben in een kleine cel onschuldig opgesloten” dat heeft Bennie Miranda de redactie van Waterkant.Net vanmorgen vanuit zijn cel laten weten. Wij kregen ook bovenstaande foto waarop te zien is waar hij vast zit. “Het is een donkere ruimte en ik zit met 10 personen opgesloten” aldus Miranda die zegt niets misdaan te hebben en ook niet illegaal in Suriname te zijn.

Miranda zegt dat hij gisteren door de Surinaamse politie gebeld werd voor een gesprek. Toen hij op gesprek ging is hij aangehouden te Latour. Daarna is hij meegenomen naar Nieuwe Haven waar zijn verblijfsvergunning is ingetrokken en zijn ID in beslag is genomen. Hij is daarna naar een cellenhuis gebracht en opgesloten.

Miranda zegt al 9 jaar in Suriname te wonen en nooit een strafbaar feit te hebben gepleegd. Hij geeft ook aan dat hij niet illegaal in Suriname is en dat hij het vermoeden heeft waarom hij is aangehouden. Het zou te maken hebben met zaken die hij op Facebook zou hebben groepen.

Volgens Miranda zou hij meermalen bedreigd zijn door mensen van de ABOP, dat ze hem zouden aanpakken. Nu is het zover, aldus Miranda. Hij heeft een advocaat in de arm genomen die ervoor moet zorgen dat hij snel vrij is. De redactie van Waterkant.Net heeft contact opgenomen met het advocatenkantoor dat heeft bevestigd dat de zaak bij hun is aangenomen.