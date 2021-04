Vrouw die hulp vroeg na woningbrand krijgt veel oneerbare voorstellen

De vrouw die dinsdag haar hele hebben en houden kwijt raakte, na een brand aan de Celebesweg, heeft kort na de brand een verzoek om hulp op haar Facebook pagina geplaatst. Tot haar grote schrik werd ze opgebeld door diverse mannen die haar oneerbare voorstellen deden.

In een gesprek met de redactie van Waterkant.Net zegt de 38-jarige Anita dat mannen haar opbellen en aangeven dat ze alleenstaand zijn en haar voorstellen om bij hun in te trekken. “Het zijn wildvreemde mannen die willen dat ik met ze ga blijven en/of een relatie met me willen. Eentje wilde zelfs met me trouwen, maar ik ben daar absoluut niet van gediend”, zegt de vrouw.

Ze vindt het vrijpostig dat deze mannen haar lastig vallen en heeft het gevoel dat ze misbruik willen maken van haar noodsituatie. Anita zegt verder niet in te zijn gegaan op dit soort voorstellen. Ze zit echt in nood want zij en haar 13-jarige dochter zijn alles kwijt. Op dit moment verblijven ze even bij familie maar dat kan niet heel lang.

Naast de vervelende telefoontjes van mannen zijn er ook mensen die daadwerkelijk hulp willen bieden. Het gaat daarbij voornamelijk om kleren en huishoudelijke artikelen. Ze is er blij mee want haar werk bij een winkel in een mall, heeft ze al een tijd niet meer. Mensen die de vrouw en haar dochter redelijke hulp willen bieden, kunnen haar bellen op 8572508.

Dit is over van haar huis: