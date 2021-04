Moeder en dochter dakloos door woningbrand

Een moeder en haar dochter zijn vandaag in Suriname dakloos geworden door een brand die heeft gewoed in hun woning aan de Celebesweg in het politieressort Lelydorp. Zij waren op het moment dat de brand begon te woeden, niet thuis.

Buren hebben de brand ontdekt en schakelden meteen de politie en de brandweer in. Bij de politie kwam de melding om 11.50 uur. Zij schakelde op haar beurt de brandweer van post Lelydorp om 11.52 uur in die binnen twee minuten is uitgerukt. Bij haar aankomst constateerde de brandweer een uitslaande brand.

De laagbouw houtenwoning, die aangesloten was op het elektriciteitsnet, was reeds ingestort. Deze was niet verzekerd. De brandweer wist een gascilinder van 20 lbs te verwijderen. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek. Mensen die willen helpen kunnen de moeder bellen op 8572508.