Er komt een speciale wet met betrekking tot paspoorten in Suriname. De wet is niet alleen bedoeld om duidelijke regels vast te stellen, maar zal ook bijdragen aan visumvrij reizen naar verschillende landen. In een conceptwet hiervoor zijn er een aantal wijzigingen opgenomen, waaronder aangepaste tarieven, biometrische gegevens, nieuwe geldigheidsduur en dubbele nationaliteit. Ook komen zakenpaspoorten te vervallen.

Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft afgelopen donderdag hiervoor de werkgroep: ‘Regels Houdende Reisdocumenten’, ontvangen op zijn kantoor. De werkgroep bestaat uit Bizanen van zowel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) als het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV). Tijdens het bezoek heeft de werkgroep de conceptwet ‘Paspoorten’ aangeboden aan de minister.

De werkgroep had als opdracht een conceptwet met betrekking tot paspoorten te maken. De bewindsman gaat de wet doornemen en doorgeleiden naar de president van de Republiek Suriname en na overleg naar De Nationale Assemblee ter goedkeuring. De directeur van Biza, Nasier Eskak, was ook aanwezig.

Bharti Kalpoe, voorzitter van de werkgroep geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt met de Resolutie van 26 oktober 2018 no.235/18, waarin de vereisten/regels van het Surinaamse paspoort staan opgenomen. Volgens haar is het, gelet op de zwaarwichtigheid van zo een document, van belang dat er een speciale wet hiervoor komt.

Ze geeft aan dat werken aan de conceptwet, vanwege Covid-19, een uitdaging was. Zij bedankte het team voor hun inzet en de minister voor het tonen van begrip. “De conceptwet is af, maar we hebben nog een heel traject te doorlopen. In principe is het halve werk al gedaan”, aldus de voorzitter van de werkgroep. Minister Somohardjo is de werkgroep dankbaar voor hun inzet.