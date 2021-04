Politie maakt einde aan groot illegaal feest in Utopia

De politie heeft dinsdagavond een einde gemaakt aan een groot illegaal feest in Utopia Heritage aan de Anton Dragtenweg in Suriname. Het feest is nauwlijks 24 uur later georganiseerd nadat de overheid heeft bekendgemaakt dat de Braziliaanse, Britse en de Zuid-Afrikaanse coronavariant voorkomen in Suriname.

Er waren honderden personen aanwezig op de locatie. De basis coronaregels zoals 1,5 meter afstand en mondkap op hebben werden nauwelijks in acht genomen. Van de straat uit was de drukte op de plaats al te merken aan het aantal voertuigen dat op de berm aan weerzijden geparkeerd waren.

De overheid heeft laten weten dat er sprake is van een zeer zorgelijke situatie. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken zullen de COVID-19-maatregelen vandaag verscherpt worden.

Hieronder een kort filmpje van de situatie in Utopia Heritage.