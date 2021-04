Bij een zware aanrijding maandagavond tussen een busje en een truck met oplegger op de Oost-Westverbinding in Suriname, zijn er twee doden gevallen. De aanrijding vond plaats ter hoogte van km 25, even voorbij OS De Hulp in Commewijne.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Update volgt.