COVID-19 varianten reeds in Suriname; maatregelen worden verscherpt

De Braziliaanse, Britse en de Zuid-Afrikaanse coronavariant komen voor in Suriname. Er is sprake van een zeer zorgelijke situatie, meldt het ministerie van Volksgezondheid in een persbericht. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, zal de overheid de COVID-19-maatregelen binnenkort verscherpen.

Hieronder het persbericht.

Gezien de internationale ontwikkelingen en het voorkomen van verschillenden varianten van het COVID-19 virus, is men op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) begonnen met een specifieke surveillance hiervoor. Er worden regelmatig samples verzameld om op te sturen naar het buitenland, waar men kan onderzoeken welke varianten hier rouleren. Op zaterdag 24 maart 2021 is een batch met samples van de periode begin februari tot eind maart naar het RIVM in Nederland gestuurd, waar men kosteloos de analyse heeft uitgevoerd.

De resultaten van deze verzending zijn zorgwekkend! Naast de verschillende banale varianten, is geconstateerd dat de 3 voornaamste “Variants of concern”, namelijk de P1 (ook wel de Manaus variant), de B 1.1.7 (ook wel de Britse variant) en de B 1.351 (ook wel de Zuid Afrikaanse variant) hier circuleren.

De eerste positieven van de P1 variant en de B 1.1.7 variant hebben rond 15 februari voor het eerst klachten vertoond en de eerste positieven van de B 1.351 rond 15 maart. Dit houdt in dat er al enige tijd voorbij is gegaan en de nodige voorzichtigheid geboden is. De maatregelen die men zelf in de hand heeft, zoals MoHanA moeten nu meer dan ooit in acht worden genomen.

De overheid volgt de ontwikkelingen van de Covid-19 pandemie op de voet en zal zich blijven inzetten om de gevolgen hiervan in Suriname zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen van overheidszijde zullen derhalve binnenkort worden aangescherpt.