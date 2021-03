Wegafsluiting in verband met krijgsraadzitting verzetzaak Bouterse

In verband met de voortzetting van het 8 december strafproces zal de Krijgsraadzitting op woensdag 31 maart 2021 worden gehouden. Hiervoor worden een aantal wegen afgesloten, heeft het Korps Politie Suriname dinsdag bekend gemaakt.

De Mrg. Wulfingstraat zal vanuit beide zijden worden afgesloten voor alle verkeer. Er zal geen verkeer worden toegelaten vanuit zowel de Henck Arronstraat als de Roseveltkade in de Mrg. Wulfingstraat. De afsluiting zal vanaf 06.00 uur v.m. plaatsvinden tot na de krijgsraadzitting.

Het gaat om het vervolg in de verzetzaak van hoofdverdachte Desi Bouterse aangaande het 8 Decemberstrafproces in Suriname. De Krijgsraad zal op 31 maart een uitspraak zal doen over de excepties die Bouterse’s raadsman Irvin Kanhai heeft opgeworpen.

Op de verkeersdeelnemers wordt een beroep gedaan de aanwijzingen ter plaatse stipt op te volgen, meldt de politie.