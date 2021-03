DNA keurt wijziging valutawet goed

Het Surinaamse parlement heeft met 42 stemmen voor en nul tegen de wijziging van de valutawet goedgekeurd. Oppositie en coalitie konden zich na de doorgelopen procedure bij de behandeling van het ontwerpwet terugvinden in het uiteindelijk product. De wijzigingen op de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 zijn tijdens de openbare vergadering op 30 maart goedgekeurd.

De kamerbrede goedkeuring vanuit het parlement geeft volgens president Chandrikapersad Santokhi aan dat er ondersteuning is naar de regering toe om die koers te gaan beheersen. “Zie het niet als een ge√Įsoleerde wet. Deze wet behoort tot een pakket van maatregelen die wij inzetten om de koers te beheersen”. Het staatshoofd zegt dat drie van deze instrumenten reeds in werking zijn. De valutawet is de vierde. Vervolgens zullen er ook andere noodzakelijke maatregelen getroffen worden om de koers te beteugelen.

In zijn toespraak bracht het staatshoofd van Suriname zijn felicitaties over aan het parlement, de regering en de samenleving. Hij heeft verder alle actoren opgeroepen om gezamenlijk te werken aan het herstellen van situatie in het land.