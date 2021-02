Krijgsraad geeft op 31 maart reactie in verzetzaak Bouterse

Vandaag was er weer een vervolg in de verzetzaak van hoofdverdachte Desi Bouterse aangaande het 8 Decemberstrafproces in Suriname. Duidelijk werd dat de Krijgsraad op 31 maart een uitspraak zal doen over de excepties die Bouterse’s raadsman Irvin Kanhai heeft opgeworpen.

Op de zitting vorige maand had Kanhai aangegeven dat zijn client niet op de juiste manier is gedagvaard en dat de dagvaarding daarom nietig is. Ook gaf hij aan dat de zogeheten amnestiewet niet getoetst mag worden door de Krijgsraad. Kanhai vindt dat alleen een burgerrechter dat mag.

De auditeur-militair moest binnen twee weken schriftelijk reageren op deze inbreng van Kanhai. Op de zitting vandaag, 26 februari 2021, kon Kanhai reageren op deze schriftelijke reactie van de auditeur-militair.

Vervolgens zal de Surinaamse Krijgsraad op 31 maart een uitspraak doen over de verzetzaak.

Hoofdverdachte Bouterse verlaat de rechtbank vrijdag 26 februari 2021

Bouterse met echtgenote samen met prominente NDP’ers en een groep aanhangers.