Bromfietser meegesleurd bij aanrijding; veroorzaker doorgereden

Deze bromfietser is zojuist zwaargewond geraakt nadat hij werd meegesleurd door een auto die hem aanreed. De bromfiets is in twee stukken gebroken (foto) en de veroorzaker is doorgereden.

De aanrijding vond plaats aan de Nieuwezorgweg in Suriname, ter hoogte van pandnummer 195. Het slachtoffer werd door het voertuig aangereden en meegesleurd tot pandnummer 199, waarna de automobilist doorreed.

De Surinaamse politie is ter plekke bezig met het onderzoek. De bromfietser is per ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.