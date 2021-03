Sozavo: Na 31 maart gaat Bazo/BZV-registratie normaal door

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) in Suriname benadrukt dat de registraties voor BaZo/BZV-verzekeringen een gecontinueerd proces blijft. Dit deelde de bewindsman mee via zijn Communicatie Dienst naar aanleiding van de ruis welke er is ontstaan binnen de samenleving met betrekking tot de Bazo/BZV-kaarten die op 31 maart vervallen.

“Slechts de medische dienstverlening voor mensen met een vervallen BaZo/BZV kaart werd verlengd tot 31 maart, maar de registraties die gaan normaal door”, aldus de Surinaamse bewindsman. Vanaf 1 november 2020 geldt er een gewijzigde procedure voor het aanvragen van premiesubsidie voor de BaZo/BZV-verzekering. De aanvraagprocedure ziet er als volg uit:

U haalt een aanvraagformulier af bij een van de basiszorgkantoren/ afhaalpunten.

Dit formulier vult u volledig in en dient voorzien te zijn van fotokopies van de vereiste documenten.

Alle vereiste documenten met het ingevulde aanvraagformulier dienen in een gesloten envelop gedeponeerd te worden in de speciale Basiszorg brievenbussen bij één van de Basiszorgkantoren van het ministerie

De ingediende aanvragen worden door de Afdeling Basiszorg verwerkt. Na de toetsing te hebben doorstaan, krijgen de mensen een automatische SMS, dat ze na een week hun kaart mogen ophalen bij één van de SZF-kantoren met medeneming van een legitimatiebewijs en een familieboekje.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is volgens haar taakstelling, welke vastgelegd in het Staatsbesluit van 10 oktober 1991 (S.B. 1991 no. 58) verantwoordelijk voor onder andere: het sociaal verzekeringswezen. De Wet Nationale Basiszorgverzekering heeft als doel een basiszorgverzekering te garanderen voor alle ingezetenen. Dit houdt in dat door deze wet alle ingezetenen in Suriname verplicht zijn zich te verzekeren voor het bij wet vastgestelde basiszorgpakket. In deze wet zijn er verschillende taken weggelegd. Het ministerie van Sozavo is niet belast met de uitvoering van de wet, ook niet met de medische dienstverlening, noch met het toezichthouden, dat werkgevers hun werknemers verplicht verzekeren. Het ministerie is slechts belast met de registratie, invoeren, verwerken en toetsen van de aanvragen.

Ramsaran geeft aan, dat het ministerie haar taakstelling kent, en het volk absoluut niet in de steek zal laten. “Wij zijn in dienst van u”, benadrukt hij. Volgens hem is er geen reden tot paniek, indien een persoon voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een Bazo-kaartje.