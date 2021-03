12-jarig meisje vrijdag niet naar huis gekomen na school

De familie van dit 12-jarig meisje, genaamd Iva Ajeki, is momenteel radeloos. Iva is afgelopen vrijdag 26 maart niet naar huis gekomen na school. Ze zou vrijdag rond 14.00u thuis moeten zijn zegt haar moeder zaterdagavond tegen de redactie van Waterkant.Net.

De leerlinge van de R.E.C Dothschool in Suriname is echter tot het moment van schrijven niet naar huis gekomen. Er is geen spoor van haar te bekennen en inmiddels is aangifte gedaan bij de politie bevestigd haar moeder.

Ze roept iedereen op om te helpen haar dochter snel te vinden:

“Mensen help aub onze dochter moet terug! Wij zijn allemaal radeloosšŸ˜­. Aub delen delen delen! Iva kom terug naar huis!” schreef ze zojuist op Facebook.