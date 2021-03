Suriname wint grandioos van Aruba met 6-0

Suriname heeft zaterdagavond 27 maart 2021 een klinkende overwinning behaald in de WK Kwalificatiewedstrijd tegen Aruba. Natio won in het IMG Soccer Stadium in Florida, met maar liefst 6-0 van het team onder leiding van Stanley Menzo.

Vijf van de 6 doelpunten werden gescoord door Natio spelers Nigel Hasselbaink (3x), Florian Jozefzoon en Roland Alberg. 1 doelpunt was een eigen goal van de Arubaanse voetballer Francois Croes.

Suriname domineerde het spel van begin tot einde en heeft een goede wedstrijd laten zien. Deze werd live uitgezonden door de STVS.