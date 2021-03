Meer dan 1.000 Surinamers gevaccineerd bij kick-off omvangrijke vaccinatiecampagne

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) geeft in samenwerking met de Fernandes Group en de Surinaamse Brouwerij N.V. gestalte aan een omvangrijk COVID-19-vaccinatiecampagne. De kick-off heeft op zaterdag 13 maart 2021 plaatsgevonden in de zaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

Abdoelkhan Nasir, verpleegkundige verbonden aan het AZP, geeft aan dat om en bij duizend landgenoten zaterdag zijn gevaccineerd. “Er is nog steeds een angst in de samenleving; mensen zijn bang voor het vaccin. Anderen hebben geen geloof in. Laat u niet beetnemen door valse informaties. Het wetenschappelijke fundament is er. Registreer u zich en komt u zich vaccineren”, is de oproep van de frontliniewerker.

Er werden verschillende categorieën gevaccineerd: seniore burgers, kwetsbare ouderen en 40-plussers met onderliggende aandoeningen.

Meneer Thijm die zaterdag gevaccineerd is, roept eenieder op zich te registeren: “Hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe sneller wij kunnen overgaan tot normalisatie.”

“Ik heb besloten om gevaccineerd te worden, omdat ik gezond door het leven wil gaan en de kans klein moet zijn dat ik anderen besmet”, zegt mevrouw Vigelandzoon, eveneens een seniore burger, enthousiast.