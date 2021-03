Mishandeld meisje overladen met kado’s tijdens ‘drive-thru dropoff’

Een particulier initiatief om het kindje dat afgelopen week door haar vader werd mishandeld in het zonnetje te zetten, heeft zondag veel response opgeleverd. Op de foto gemaakt van moeder Sharita samen met dochtertje Ahliya, is te zien hoeveel spullen er zijn gedoneerd.

Enkele Surinaamse vrouwen namen het initiatief om zondagmiddag hiervoor een zogenoemde drive-thru dropoff te organiseren waarbij er bij de poort kon worden gedoneerd aan het meisje. De kleine kreeg veel beertjes, poppen, tasjes maar ook chips en koekjes en andere spullen kado.

Mensen die liever geld wilden doneren, zodat de moeder zelf iets voor het kindje kan kopen, konden dit rechtstreeks overmaken op rekening van de moeder. Hoeveel geld er is opgehaald, is niet bekend.

De organisatoren zijn tevreden. “Het is ons aardig gelukt. This is SU” zegt Joanna Huang-Brandon hierover op haar Facebook pagina, waarbij ze bovenstaande foto deelde.

Ahliya werd afgelopen week mishandeld en met de dood bedreigd door haar vader, die filmpjes hiervan maakte en naar de moeder stuurde. De man werd vrijwel meteen aangehouden en zit momenteel vast.

Zaterdag had de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran, samen met waarnemend hoofd Bruce Sariredjo van het Bureau Rechten van het Kind een bezoek gebracht aan het meisje en haar moeder.