Man slaat vrouw bewusteloos met baksteen na ruzie over auto

In Suriname is een man na een ruzie met zijn vrouw over een auto, zo boos geworden dat hij haar met een baksteen op het hoofd heeft geslagen. Zij liep hierdoor letsel op en raakte bewusteloos. De vrouw moest met de ambulance worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De man ging na het bedreigen en slaan van de vrouw ervandoor met haar wagen. Hij vindt dat het voertuig van hem is, maar de vrouw beweert het tegendeel. De verdachte kocht de wagen toen zijn broer geld voor hem had gestuurd.

Hij heeft geen rijbewijs waardoor de auto op naam van de vrouw was gekocht. Zij wil hem de auto echter niet meer geven, waardoor hij boos werd en haar heeft geslagen met de baksteen. De agressieveling had ook gedreigd haar woning in brand te steken.

De politie heeft de verdachte zaterdagavond aan de Coesewijnestraat aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.