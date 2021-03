Bekende van politie vernietigt monitor van winkelier

De politie van het bureau Flora heeft op maandag 8 maart de bekende van de politie V.K. alias ‘Poei’ aangehouden. V.K. wordt ervan verdacht in de maand januari 2021 een monitor van 55 inch van een winkelier op de hoek van de Watrakanoe- en de Floralaan en te hebben vernield meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte deed op die bewuste dag de winkel aan. Aangezien hij geen mondkap ophad en zijn lichaamstemperatuur niet wilde opmeten, mocht hij de winkelzaak niet betreden en werd hij aangesproken door de beveiligingsmedewerker. Dit viel niet in goede aarde bij V.K., waardoor hij te keer ging met de medewerker.

Op een bepaald moment pakte hij een steen en gooide die in de richting van de bewaker. Een monitor van 55 inch die in de winkel was geplaatst, werd hierdoor geraakt en onherstelbaar vernield. De winkelier heeft voor de aanschaf van een nieuwe monitor een groot geldbedrag in SRD moeten uitgegeven.

De verdachte werd meermalen opgespoord door de politie, maar hield zich geruime tijd buiten het politieressort. V.K. werd op 8 maart in het ressort gesignaleerd en in de boeien geslagen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld meldt de politie.