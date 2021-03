Beroving ondernemer van SRD 195 duizend was van tevoren gepland

De beroving die woensdagochtend is gepleegd bij een bank aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat waarbij SRD 195 duizend is gestolen van een ondernemer, was van tevoren gepland. De politie in Suriname heeft in deze zaak intussen twee mannen aangehouden.

Een van de verdachten verklaart dat hij het kenteken van een ander voertuig in januari had gestolen. Dat gestolen kenteken werd op de vluchtwagen geplaatst om de beroving te plegen. Hij zou na zijn snode daad het kenteken hebben verwijderd en gegooid aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg.

Het vermoeden bestaat ook dat de man van tevoren wist op welke dag de ondernemer naar de bank ging om het geld te storten. Hij zou daarom het slachtoffer hebben opgewacht om de beroving te plegen. Zijn vriend, die ook in verzekering is gesteld, ontkent schuldig te zijn aan de beroving.

In deze zaak was een 20-jarige vrouw aangehouden. Zij is intussen in vrijheid gesteld. Zij verklaarde de wagen voor haar neefje te hebben gekocht. De politie wist naderhand het neefje en zijn vriend aan te houden. Het neefje kreeg SRD 35 duizend uit de buit die hij beweert binnen drie dagen te hebben verbrast.

De ondernemer zou SRD 195 duizend naar de bank brengen om te storten, toen hij werd overvallen. Hij is daarbij over de grond gesleurd en raakte lichtgewond. De criminelen verplaatsten zich in een witte wagen die is achterhaald en in beslag genomen.