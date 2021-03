Certificaten aan kwaliteitsmanagers visserij uitgereikt door minister

In de regio is Suriname een van de weinige landen die hun vis en garnalen vrijelijk kunnen exporteren naar alle delen van de wereld. Dit is mogelijk vanwege het feit dat een 20-tal lokale verwerkingsbedrijven gecertificeerd zijn door het Viskeuringsinstituut (VKI) doordat zij voldoen aan de internationale kwaliteitsstandaarden. Het proces hiertoe is met de oprichting van het VKI in 2007 gestart, waarmee tegelijk ook de benodigde keuringswetten in orde zijn gebracht.

Het VKI beschikt reeds over het kader en de benodigde keuringsinstrumenten daartoe. Daarnaast wordt in samenwerking met het Natuurtechnisch Instituut NATIN continu kwaliteitsmanagers opgeleid voor kwaliteitsbewaking bij de verwerkingsbedrijven.

Op woensdag 3 maart 2021 heeft minister Prahlad Sewdien van LVV een training afgesloten middels het uitreiken van certificaten waarbij 18 kwaliteitsmanagers zijn afgeleverd ten behoeve van VKI, LVV en diverse verwerkingsbedrijven.

Vermeldenswaard is dat het VKI financieel gezond is en operationeel gehouden wordt door bijdragen vanuit de private sektor doordat de exporteurs USD. 0,02 per kilo geëxporteerd product afdraagt aan het VKI.