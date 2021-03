Bij woningoverval gestolen auto gesloopt teruggevonden

De Toyota Vitz die zaterdagochtend gestolen is bij een woningoverval aan de Goede Zorgweg is zondagochtend deels gesloopt teruggevonden in een bosschage aan de achterkant van Wit Boiti.

De complete voorlenzen, mistlampen, zijspiegels en andere spullen van binnen het voertuig zijn buitgemaakt. Tijdens het slopen zijn de criminelen betrapt door buurtbewoners waarna zij op de vlucht sloegen. Zij hadden het dashboard voor een deel reeds losgemaakt.

De politie heeft de auto hangende het onderzoek in beslag genomen. De sterke arm in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.