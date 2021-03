Trimbaan bij kabinet president in gebruik genomen

Op het terrein van het kabinet van de president is een trim- cq. sportbaan in gebruik genomen. De bedoeling hierachter is om door middel van sport een gezond leven en vooral de teamgeest onder het personeel en de leden van het kabinet te bevorderen. Het betreft de eerste fase van een project dat verder aangevuld zal worden met kleedhokken, douchecellen, een mini-voetbalveld en een gym.

Bij de ingebruikname op zaterdag 6 maart 2021 sprak president Chandrikapersad Santokhi van een duurzame oplossing voor het harde werken. Hij wees erop dat het kabinet reeds 7 maanden aanzit en dat het vooral is gegaan om performance en toewijding. Echter vraagt dit ook om gezond leven. Het staatshoofd legde vooral de nadruk op de sfeer waarin er gebruik kan worden gemaakt van de baan: een stukje natuur, dichtbij de Surinamerivier en met een veelheid aan vogels in de omgeving.

“Het vermindert de stress en brengt rust. Het zal de teamgeest en de gezondheid bevorderen én positieve energie brengen.” President Santokhi sprak zijn dank uit aan de donoren die dit hebben helpen bewerkstelligen. Hij voegde eraan toe dat de conditie op peil houden ook nodig is voor de weerstand tegen COVID-19. De regeringsleider opperde het idee voor een werkgroep Sport op het kabinet.

Kabinetsdirecteur Arun Hardien sprak van een uniek project op het kabinet. Hij verwees naar de overname in juli 2020, waarbij werd aangegeven dat er vol energie en toewijding gewerkt zal worden. Dit is nog steeds het geval, maar de gezondheid als belangrijk aspect van het leven moet niet verwaarloosd worden. Sporten en de president bijbenen vormen daarom een tweede uitdaging. Directeur Hardien sprak de hoop uit dat personeel, parlementariërs en ministers met deze mogelijkheid vol energie het werk aangaan.

Dew Soekhlal, beleidsadviseur van de president, is de trekker en uitvoerder geweest van het project. Hij zei door het staatshoofd benaderd te zijn om de tuin van het kabinet een ander gezicht te geven met een sport- en/of trimbaan. “Het heeft niet lang geduurd”, aldus Soekhlal, die zei dat er eerst donoren gezocht moesten worden. Deze waren meteen bereid te ondersteunen. De aanleg ging begin januari van start. De baan, die 1×24 open zal zijn, is 300 meter lang.