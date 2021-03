Jonge vrouw aangehouden in zaak beroving ondernemer van SRD 195 duizend

De politie in Suriname heeft een 20-jarige vrouw gearresteerd in verband met een overval die woensdag heeft plaatsgevonden bij een bank aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat. De jonge vrouw is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Vier criminelen hebben een ondernemer woensdagochtend bij een bank aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat in Suriname beroofd van SRD 195 duizend. De man zou het geld naar de bank brengen om te storten, toen hij werd overvallen. Hij is daarbij over de grond gesleurd en raakte lichtgewond.

De criminelen verplaatsten zich in een witte wagen. Uit het onderzoek blijkt dat de vluchtwagen is gekocht door de jonge vrouw op verzoek van haar neefje. Zij bekent de wagen te hebben gekocht, maar ontkent de beroving. Het neefje is momenteel met de wagen voortvluchtig.

Het vermoeden bestaat dat het neefje samen met anderen de roofoverval heeft gepleegd. Het onderzoek is nog gaande.