Straatrovers gooien slachtoffer in kanaal na beroving

De politie in Suriname heeft vrijdag een 18-jarige jongeman gearresteerd, omdat hij samen met zijn broer een man heeft beroofd van zijn halsketting aan de Tout Lui Fautkanaalweg. Zij gooiden het slachtoffer daarna in het kanaal.

De jongeman is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De beroving vond op 1 maart tijdens de lockdown plaats. De politie is nog bezig de broer van de jongeman op te sporen.

Het slachtoffer zou vermoedelijk zijn achtervolgd toen hij van een bar kwam.