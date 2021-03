Gezin van vijf dakloos door woningbrand

Een gezin bestaande uit vader, moeder en drie kinderen, is vanmiddag dakloos geworden bij een brand in een huurwoning aan de Graafwespstraat in Paramaribo-Noord.

De huurwoning met inboedel is compleet in de as gelegd. Bij de brandweer kwam de melding om 13.10 uur dat het huis met een oppervlakte van 4 bij 6 meter in brand stond. Bij aankomst kon de brandweer de woning niet meer redden.

De woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet van de NV Energie Bedrijven Suriname en was ook niet verzekerd. Het gezin was ten tijde van de brand niet thuis. Buren ontdekten de brand en schakelden de brandweer in.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het onderzoek duurt voort.