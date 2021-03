Auto en busje in trens na zware aanrijding

Op de kruising van de Engelbrecht- en de Bakapasiweg in Suriname, heeft zich vanmiddag weer een zwaar verkeersongeval voltrokken tussen twee voertuigen. Daarbij zijn beide voertuigen in de trens terecht gekomen zoals op de foto te zien is.

De personenwagen reed over de Bakapasiweg in de richting van de Pandit Murliweg. Het busje reed over de Engelbrechtweg en kwam vanuit Meerzorg. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de aanrijding, die daarna plaatsvond op de kruising.

Één persoon raakte gewond en werd per ambulance afgevoerd.

Afgelopen weekend vond er ook al een zware aanrijding op dezelfde kruising plaats, waarbij ook twee voertuigen in het water terecht kwamen. Er waren toen 4 gewonden: