Auto in goot na uitwijken bij inhaalactie

De bestuurder van deze auto is vanmorgen in een goot langs de weg terecht gekomen, na het uitwijken bij een inhaalactie. Het verkeersongeval vond om 08.30u plaats aan de Franchepanestraat in Suriname.

Twee voertuigen reden over de Franchepanestraat richting de Brokopondolaan. De bestuurder van een Mazda was bezig zijn voorrijder in te halen, toen de voorrijder richting gaf om in de Onoribolaan af te slaan. De bestuurder van de Mazda probeerde vermoedelijk een aanrijding te voorkomen en sloeg toen ook rechts af.

Door deze manoeuvre kwam hij in de goot langs de weg terecht met zijn voertuig. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan. De politie van Uitvlugt was ter plaatse om de aanrijding te onderzoeken.