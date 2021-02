Inning verkeersboetes digitaal met gebruikmaking digitale camera’s

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) bekijkt mogelijkheden om te komen tot het implementeren van digitale verkeershandhaving in Suriname. Wanneer dit een feit is, zal de boete inning digitaal plaatsvinden. Burgers die een overtreding hebben begaan, zullen hun boete schriftelijk ontvangen.

Dit is op vrijdag 19 februari 2021 door Alexis Collazio van Sensys Gasto Group in samenwerking met Prewien Ramadhin en Roël Vonsee van EGov in een Zoompresentatie vervat voor de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi.

“Wanneer mensen fouten in het verkeer maken, hebben deze handelingen gevolgen en het is de verantwoordelijkheid van de overheid om met oplossingen te komen. De ongevallen in het verkeer kosten de overheid veel geld”, woorden van Collazio bij de aanvang van de Zoompresentatie. De Sensys Gasto Group biedt cameraservices aan de politie in verschillende landen zoals de VS, Colombia en de Bahama’s.

De Gatso camera geeft informatie over het voertuig en zelfs de lampen als ze goed zijn of niet. “Dit cameraproject is om het verkeer beter te reguleren. Het plaatsen hiervan betekent 70% garantie om het verkeer veilig te helpen maken. De kosten voor de staat met betrekking tot verkeersongevallen zullen met zeker 50 % terugdringen”, stelde Alexis Collazio. (tekst loopt door onder foto)

Vlnr.: Jenny Sawiran van de afdeling Wetgeving, verkeersdeskundige Gloria Stirling, het hoofd van de afdeling Verkeer van het KPS, hoofdinspecteur Marcel Blackson, directeur Operationele Diensten en Olton Helstone luisteren allen aandachtig naar de presentatie van Alexis Collazio van Sensys Gasto Group over digitale verkeershandhaving.

Dit systeem zal in eerste instantie gericht zijn op de snelheidshandhaving en zal later worden uitgebreid. De camera’s kunnen landelijk geplaatst worden. Het zal 3 maanden duren om het systeem te installeren. Ramadhin geeft aan dat het Safe City-project gericht is op video surveillance, maar dit cameraproject biedt meer handvatten voor de politie en het Openbaar Ministerie. Dit project zal de afhandeltijd bij het opmaken van dossiers inkorten.

De camera biedt de mogelijkheid om statistieken bij te houden, foto’s en informatie over het ongeval en de gegevens van het voertuig te produceren. Alle informatie zal naar een centraal systeem worden gekanaliseerd en daarna worden de boetes uitgedeeld. Het voertuig wordt geflitst en de boete komt met een code uitgerold. De overtreder krijgt een boete code en kan daarmee inloggen op een daarvoor gebouwde website om waar te nemen welke fout hij heeft begaan. Indien men daarmee niet akkoord gaat, bestaat de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Minister Amoksi zegt dat er aan de wetgeving hierop gewerkt moet worden, zodat bij de implementatie minder vertraging wordt ervaren. Suriname zal aan een schone database van voertuigen moeten werken. Een goede samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen is zeer belangrijk.

Het hoofd van de afdeling Verkeer, hoofdinspecteur, Marcel Blackson, vindt als de overige aanwezigen dat het overschrijven van voertuigen op naam van de koper op tijd zal moeten geschieden, anders zal dit een knelpunt zijn in de uitvoering van dit cameraproject.

Volgens verkeersdeskundige Gloria Stirling zal er in deze sprake zijn van een administratieve boete en de handhaving hierop moet goed in elkaar gezet zijn. Jenny Sawiran van de afdeling Wetgeving van Juspol geeft aan dat er reeds een conceptwet op dit gebied bestaat.

Voor nu moet het ministerie nagaan hoeveel camera’s nodig zullen zijn en de bereikbaarheid van het internet in het land.