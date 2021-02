First lady krijgt als eerste COVID-19-vaccin in Wanica

First lady van Suriname, Melissa Santokhi-Seenacherry heeft vandaag in het district Wanica als eerste het COVID-19-vaccin toegediend gekregen. Hiermee werd de start van de vaccinatiecampagne van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) ingeluid.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid was ter ondersteuning ook aanwezig op deze heuglijke dag voor RZW en het gehele district Wanica. “Gisteren heb ik het vaccin toegediend gekregen en ik kan u zeggen dat ik nog steeds in leven ben. Er is helemaal geen reden tot ongerustheid, er is niks aan de hand”, zei de minister. De first lady beaamde dit punt van de minister en benadrukte dat de samenleving zich helemaal geen zorgen hoeft te maken. “Ik begrijp het, de eerste keer is het natuurlijk onbekend en is men angstig, daarom neem ik ook het initiatief om samen met u deze stap te ondernemen”, aldus de first lady.

Na het formele gedeelte werd Santokhi-Seenacherry begeleid naar de unit waarin er in gemoedelijke sfeer de procedure voor de vaccinatie werd ingezet.

“De laatste tijd zijn er veel negatieve berichten verspreid via social media en dat is heel jammer, want er wordt voor niemendal vrees gecreëerd in de samenleving. Met deze stap geeft de first lady aan dat niemand hoeft te vrezen voor het vaccin en dat ze naast ons staat in ons gevecht tegen COVID-19”, geeft Jason van Genderen, algemeen directeur van het RZW te kennen.

Voor directie en personeel van het RZW was het een eer om de first lady te mogen ontvangen en haar als eerste het vaccin te mogen hebben toegediend.