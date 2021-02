45-jarige man mishandelt twee ex-vrouwen

De Surinaamse politie heeft een 45-jarige man aangehouden, die ervan verdacht wordt twee ex-vrouwen van hem op hun afzonderlijke woonadressen in het ressort Latour te hebben mishandeld. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het eerste slachtoffer deed op donderdag 21 januari en maandag 8 februari aangifte van vernieling, mishandeling, diefstal en bedreiging tegen de 45-jarige J.P., terwijl de andere vrouw aangifte van mishandeling tegen hem deed op woensdag 17 februari.

Volgens verklaring van het eerste slachtoffer, de 33-jarige S.J., drong haar ex partner J.P. op 21 januari haar woning binnen door enkele shutters te vernielen. Bij die gelegenheid wilde de indringer de liefde met haar bedrijven. De vrouw weigerde, waardoor haar ex-man boos werd en haar slagen toebracht op het lichaam. Hierna verliet de J.P. de woning met medeneming van SRD 200 en haar mobiele telefoontoestel.

De verdachte deed op 8 februari wederom haar woning aan en bedreigde haar met de dood, waarna hij vertrok.

De tweede aangeefster gaf de politie te kennen dat zij vanwege het gedrag van de man een eind bracht aan die relatie. Hij zag kans op 17 februari haar woonadres aan te doen en haar te mishandelen, terwijl zij buiten haar woning was met anderen. Zonder enige reden viel hij haar van achteraan aan en met de platte kant van een scherpvoorwerp bracht haar ex-man haar slagen toe op het lichaam. Door tussenkomst van de andere aanwezigen kon erger worden voorkomen.

De geweldenaar werd meermalen opgespoord, maar wist uit handen van de politie te blijven. Hij werd op zondag 21 februari door een alerte politieman gesignaleerd en met assistentie van de politie van het bureau Latour aan de Faiselweg aangehouden. Bij zijn aanhouding bevond de verdachte J.P. zich tussen vrienden.

Deze gingen tekeer tegen de politie, omdat zij niet wilden dat de verdachte J.S. werd overgebracht naar het politiebureau. Om de menigte uit elkaar te krijgen, was een politieman genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Hierna werd de verdachte in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau.

Het scherp voorwerp, waarmee de verdachte zijn ex-partner H.S. had mishandeld, werd in het voertuig van J.S. aangetroffen en in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.