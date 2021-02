VIDEO: Surinaamse minister volksgezondheid krijgt live eerste COVID-19 vaccinatie

Suriname is vandaag begonnen met het vaccineren van de bevolking. De aftrap van de vaccinatiecampagne was zojuist in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. De Surinaamse minister van volksgezondheid Amar Ramadhin kreeg als eerste in het land live het corona vaccin toegediend.

Bij de start van de campagne beschikt Suriname over 1.000 doses van het AstraZeneca-vaccin. Als eerste komen de zorgmedewerkers die direct contact hebben met coronapatiënten aan de beurt. Hiermee kunnen vijfhonderd medewerkers ingeënt worden. Deze partij vaccins was een gift van het bevriende Barbados.

Het is nog niet duidelijk wanneer Suriname de volgende partij vaccins ontvangt. In totaal moeten de komende tijd ruim 400.000 mensen in Suriname gevaccineerd worden.