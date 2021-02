VIDEO: 1 miljoen views voor ‘Rolle Bolle’ van Damaru & The Love Messengers

Een mooie prestatie van Damaru & The Love Messengers: de videoclip van hun populaire nummer ‘Rolle Bolle’ is vrijdag 19 februari de 1 miljoen views op YouTube gepasseerd. En dat in 6 maanden, want het nummer werd in augustus 2020 op het online videoplatform geplaatst.

In een gesprek met de redactie van Waterkant.Net zegt de Surinaamse zanger bij te zijn met het resultaat dat hij met z’n team heeft behaald. “Met alle tegenslagen die we hebben gehad bestaat de band dit jaar ook 15 jaar, dus het is dubbel feest voor ons. Voorlopig gaan we het niet kunnen vieren, maar dat komt nog wel” aldus Damaru.

Rolle Bolle is de eerste clip van de band die de 1 miljoen views op YouTube heeft gehaald. Het nummer stond ook op nummer 1 bij verschillende radiostations in Suriname.

Damaru zelf is deze aantallen wel gewend. Met zijn eigen nummer ‘Mi Rosu’ haalde hij alleen al miljoenen views en samen met Jan Smit wel meer dan 6 miljoen views. ‘Rolle Bolle’ is hierboven te beluisteren.