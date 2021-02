Moordverdachte zocht lift op straat toen hij uit pension rende

De verdachte man die afgelopen donderdag de 29-jarige Euridice Mac-Nack zou hebben gewurgd in een short stay pension in een zijweg van de Mankistraat, zocht een lift op straat toen hij het pension uitrende. Dat vertelt een getuige, die op dat moment in de Mankistraat reed en de man heeft gezien, in een gesprek met de redactie van Waterkant.Net in Suriname.

De nietsvermoedende getuige reed die dag in de straat en was 100 meter voor de afslag naar het pension, toen hij een man op de weg zag staan voor de zijweg naar het pension. Deze man was midden op straat en vroeg iets aan een oudere heer in een zwarte SUV. Die automobilist reed echter meteen door waarna de man op de weg bleef staan, wachtende op het volgend voertuig.

Dat volgende voertuig was de auto van de getuige. Deze zag de man op zich afkomen. Hij maakte een paniekerige indruk en vertoonde raar gedrag. Voordat de getuige het wist probeerde de man het portier aan de passagierskant open te doen en schreeuwde daarbij in Sranan Tongo: “doe de deur open, doe de deur open en zet me even af op de hoek“.

De getuige wist tijdig de deur op slot te drukken, waarna de man naar de achterkant van de auto liep en de linker achterportier opentrok. ‘Wat wil je?! riep de getuige hem toe, waarna de man herhaalde ‘zet me even af op de hoek‘. De getuige gaf meteen gas waardoor de man achterbleef en het portier weer dichtviel.

Al rijdend keek de getuige in z’n achteruitkijkspiegel en zag dat de man vervolgens naar een woonhuis aan de overkant liep om daar iets aan de mensen te vragen. Net voordat de getuige afsloeg zag hij de man in zijn spiegel weer weglopen bij het huis.

“Ik had op dat moment natuurlijk geen idee wat er aan de hand was. Pas toen ik het politiebericht vrijdag op Waterkant zag, kon ik het vreemde gedrag van de man plaatsen” zegt hij. De getuige heeft hem van dichtbij gezien en omschrijft hem als een kale donkere man, met een blauw overhemd en een mondkapje. Er was duidelijk sprake van paniek.

De omschrijving komt overeen met de camerabeelden waarover de politie beschikt. De man is tot op dit moment niet aangehouden. De getuige heeft inmiddels contact gehad met de Surinaamse politie en zal zijn verhaal ook bij de autoriteiten doen, in de hoop dat dit bijdraagt om de verdachte aan te houden.