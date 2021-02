4-jarig meisje in slaapkamer geraakt door projectiel

Een 4-jarig meisje is donderdagavond in een woning aan de Meelraiweg in Suriname, gewond geraakt door een projectiel. Zij werd geraakt aan de onderkant van haar rechter grote teen.

Het kindje lag op het bed in de slaapkamer van haar ouders te slapen, toen dit gebeurde. Het projectiel werd op het bed gevonden en is in beslag genomen.

Vermoedelijk gaat het om een kogel die via het dak naar binnen is gekomen. Het is onbekend wie geschoten zou hebben. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek.