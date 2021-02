Decentralisatie sportbeleid gestart te Apoera

Op verzoek van districtscommissaris Josta Lewis, heeft de directeur van Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in Suriname, onlangs een bliksembezoek gebracht aan Apoera. Het doel van het bezoek had te maken met groot onderhoud van het kunstgrasveld en het bezichtigen van het zwemcomplex.

Volgens Touw Ngie Tjouw is het traject “Decentralisatie van het sportbeleid” gestart en beoogd effectief sportbeleid in tijden van bezuinigingen en decentralisatie. “Voor een helder beeld over het sportgebeuren in ressort Kabalebo zal Sportzaken beleidsmedewerkers aan het commissariaat en dorpsbesturen ter beschikking stellen”. Dit moet volgens Touw Ngie Tjouw resulteren naar een duidelijke visie en sportbehoefte voor de lokale samenleving van Sipaliwini.

De sportdirecteur zegt verder dat de Surinaamse regering Santokhi-Brunswijk het directoraat Sportzaken toegevoegd heeft bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, zodat sport middels RO-infrastructuur, de commissariaten in deze, sneller en beter kan ontwikkelen naar de wensen en kansen van elk buurt.

Volgens districtcommissaris Josta Lewis worden er jaarlijks grote Corantijnse Copa evenementen georganiseerd door de dorpbesturen. Momenteel is voetbal de sport in het ressort, maar de jongeren doen het ook goed met atletiek en volleybal vult ze aan. Met het gericht “Nationaal Sportbeleid” van ROS zullen wij als ressort in de toekomst invulling daaraan geven zegt de burgermoeder. Wij vertrouwen erop dat op deze manier het “Gericht Nationaal Sportbeleid” betere toekomst perspectieven zal bieden aan Surinamers in elk district en elk ressort.

De delegatie van Sportzaken werd begeleid door Kapitein Simons. De komende periode zal de directeur samen met zijn staf de andere districten bezoeken.