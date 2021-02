VIDEO: Nieuwe clip New Style: ‘Door en door’ speciaal voor Valentijnsdag

De bekende Surinaamse Kaskawi formatie New Style heeft speciaal in verband met Valentijnsdag vandaag, de videoclip van het nummer ‘Door en door‘ uitgebracht. Deze ging zaterdagmiddag live in Suriname.

New Style bestaat dit jaar 7 jaar. De band bestaat uit 17 leden en heeft als voorzanger Romario ‘BOTO’ Cooman. De Kaskawi formatie heeft de laatste maanden naam gemaakt met hun laatste CD genaamd ‘Koloku’.

‘Door en door’ heeft als boodschap: het onderhouden en waarderen van je relatie ondanks moeilijke tijden. Het nummer is geschreven door Tranga Rugie en Master Elly en wordt gezongen door New Style samen met Daninhio van Effe Anders. Het is geproduceerd door TMG studio.

De videoclip is hieronder te zien: