Overleden 20-jarige reed met hoge snelheid en liep nekfractuur op

De jongeman die op vrijdagavond 12 februari na een verkeersongeval aan de Vijfde Rijweg om het leven kwam, is de 20-jarige autobestuurder Viresh Rameshkoemar ook bekend als Vikram (foto). Volgens het Korps Politie Suriname zou hij met hoge snelheid hebben gereden toen hij over de kop sloeg.

De politie van het bureau Jarikaba deed na de melding van het Command Center de plek van het gebeurde aan en trof een voertuig waarvan alleen de wielen in een langs de weg lopende goot met water zichtbaar waren.

Met behulp van de Brandweer en een takelwagen werd het voertuig deels uit de goot gesleept, waarbij de bestuurder niet in de auto werd gevonden. Na een zoekactie van de Brandweer van Jarikaba werd het slachtoffer dat geen levensteken meer vertoonde uit de goot gehaald.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van Viresh vast. Volgens zijn constatering moet de autobestuurder vermoedelijk een nekfractuur hebben opgelopen.

Onderzoek wees uit dat het verkeersslachtoffer vermoedelijk met een vrij hoge snelheid reed over het Garnizoenspad, gaande in de richting van Uitkijk. Bij het beschrijven van een scherpe bocht verloor de bestuurder ter hoogte van pand no.94 de controle over de besturing van het voertuig.

Hierdoor sloeg de auto over de kop en belandde in de langs de weg lopende goot met voor Viresh het noodlottige gevolg. Het slachtoffer was wel in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs

Het ontzielde lichaam van Viresh is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden meldt de politie.