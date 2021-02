Zanger Marchiano brengt twee nummers uit voor Valentijnsdag

De Surinaams-Nederlandse zanger Marchiano, onder andere bekend van Passion Urbankawina, heeft deze maand twee nummers opgenomen speciaal voor Valentijnsdag. Het zijn twee totaal verschillende tracks genaamd ‘Van mij houdt’ en ‘Bhula hua fasana‘.

‘Van mij houdt’ is een door Marchiano eigen geschreven love song. Het is een akoestisch nummer geworden, met warme melodieĆ«n en heel toepasselijk voor een dag als Valentijnsdag. Het nummer is geproduceerd door producer Tikker & Orlandomusic. Op gitaar is Kim Beekman te horen en op piano en bass Adje Muziq.

Het ander nummer ‘Bhula hua fasana’ is een cover van de bekende Indiase Bollywood zangers Mohamed Rafi en Laxmikant Pyarelal. Het is geproduceerd door KRstudio en op de gitaar is Danny Fuljhari te horen.

Marchiano heeft voor dit lied gekozen, omdat men dit niet zo snel zou verwachten en omdat het nummer een speciaal plekje voor hem heeft. De zanger heeft in het verleden in een Hindoestaanse allround band gespeeld met Niezaam wagid Hosain die dit nummer zong.

Toen hij het voor het eerst hoorde, was hij meteen verkocht. “Mijn versie is bij lange na niet wat het moet zijn, maar ik heb alles gegeven en hoop dat een ieder ervan kan genieten” aldus de zanger.

Beide nummers zijn gemixt door Orlando Amatredjo. De bedoeling is dat er van de twee nummers ook video’s zullen verschijnen. gemaakt door General Graphics.