VERMIST: 64-jarige vrouw niet terug gekomen na luchtje scheppen

Op zaterdag 13 februari 2021 in de ochtend is deze mevrouw van huis vertrokken om even een luchtje te scheppen. Normaal blijft ze een half uurtje weg en dan is ze weer terug. Deze zaterdag is ze echter niet huiswaarts gekeerd en de familie maakt zich ernstig zorgen.

Het gaat om de 64-jarige Joyce Rokadji-Kromosemito, woonachtig aan de Keizerstraat naast de onderdelen zaak Hermelijn. Ze is gekleed in een jeansbroek en een bruin shirt/overhemd. Naar alle waarschijnlijkheid had ze ook haar zonnebril op. Verder had ze ook een kleine zwarte tas bij zich.

De familie in Suriname vraagt een ieder om naar haar uit te kijken. Ze is tussen 09.30u en 10.00u vanmorgen vertrokken en rond 19.30u was er nog steeds geen spoor van haar.