Man lost schoten met illegale wapens en dreigt omstanders neer te schieten

De Surinaamse politie heeft afgelopen maandag de 22-jarige T.V. aangehouden omdat hij op twee verschillende plaatsen te Albina schoten zou hebben gelost met vuurwapens die hij illegaal in zijn bezit had. Hij bedreigde omstanders te zullen neerschieten en verrichte daarbij vernielingen aan, meldt het Korps Politie Suriname.

Deze verdachte die meer bekend staat als ‘Toetem’, werd eerder opgespoord in een berovingszaak die in de maand januari 2020 is gepleegd te Moengo. Vanwege het feit dat T.V. merendeels in Frans-Guyana vertoefde, wist hij uit handen van de politie te blijven.

Toen de verdachte T.V. van anderen begreep dat hij door de politie werd opgespoord, meldde hij zich op maandag 8 februari samen met zijn raadsman aan bij de Recherche van regio Oost. Hij is die dag door de politie van Recherche regio Oost aangehouden.

Bij zijn voorgeleiding heeft T.V. toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan de bedreiging, vernieling en het lossen van schoten met een illegaal vuurwapen. Echter ontkent hij enige betrokkenheid te hebben in de berovingszaak die is gepleegd in de maand januari 2020.

Verder verklaarde hij bij de politie dat de vuurwapens waarmee de schoten zijn gelost te Albina, toebehoren aan zijn vrienden waarmee hij samen ter plaatse was. De illegale vuurwapens zijn nog niet teruggevonden.

T.V. werd na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor overtreding van de vuurwapenwet, vernieling en bedreiging in verzekering gesteld meldt de politie.