16 nieuwe COVID-19 besmettingen; reproductiegetal is 0,58

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 16 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd na in totaal 89 keer testen. Dat blijkt zaterdagavond 13 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

De meeste besmettingen werden geregistreerd in Wanica (7), gevolgd door Paramaribo (5) en Para (3). Naast de 16 nieuwe gevallen zijn er ook 15 patiënten het afgelopen etmaal genezen. Er zijn op dit moment 49 personen in het ziekenhuis en 7 in de intensive care.

Het reproductiegetal (R) bedraagt momenteel 0,58. Dit getal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt en geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. In de laatste week van januari was dit nog 1,02.