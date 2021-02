Agent die aanrijding veroorzaakte aangehouden; heeft geen rijbewijs

De politieman die zaterdagavond 6 februari betrokken was bij een aanrijding aan de Indira Gandhiweg, is aangehouden. De agent is niet in het bezit van een rijbewijs en vandaag in verzekering gesteld door de afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ).

De agent die werkzaam is bij het ministerie van Justitie en Politie in Suriname, verklaarde direct na de aanrijding aan omstanders die hem uit zijn voertuig haalde dat hij in slaap zou zijn gevallen. Later legde hij een verklaring bij de Surinaamse politie af, waarin hij aangaf dat hij verblind werd door een tegenligger.

De man reed die bewuste avond over de Indira Gandhiweg toen hij op de rijhelft van de tegenligger terecht kwam en er een zware botsing ontstond. De politieman kwam met de dienstwagen in de goot terecht.

De tegenligger raakte bekneld en moest door manschappen van het Korps Brandweer Suriname bevrijd worden. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.