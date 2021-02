Brunswijk ziet noodzaak voor oprichten van New Surfin NV wel in

De vice-president van Suriname Ronnie Brunswijk, heeft vanmorgen gereageerd op de veel besproken oprichting van New Surfin NV. Brunswijk zegt dat hij niets ervan wist , maar dat hij de noodzaak voor het oprichten van deze NV wel inziet. Hij zegt er wel bij dat De oprichters zeker niet de juiste wegen hebben bewandeld. De vp plaatste deze tekst op Facebook:

De oprichting van de NV is recentelijk besproken binnen de regering. Voor de gemeenschap moet het wel duidelijk zijn dat ik van niks op de hoogte was. Nadat de oprichting van New Surfin NV via de media bekend werd, heb ik opheldering gevraagd aan de Surinaamse president. Hij heeft mij uitgelegd dat de NV kapitaal moet aantrekken.

De oprichters hebben zeker niet de juiste wegen bewandeld. Bij de oprichting van een Staatsonderneming zijn er duidelijke regels die in acht genomen moeten worden. Zo moet er eerst in de Raad van Ministers vergadering een besluit worden genomen, waarna een missive uitrolt. Nadat er een missive is uitgerold geeft de president een machtiging om een NV op te richten.

De gedachte achter het oprichten van de NV is op zich geen slecht idee, maar het is belangrijk dat wij als regering altijd op één lijn staan. Ik zie de noodzaak voor het oprichten van deze NV wel in. Intussen zijn juristen al bezig na te gaan welke wegen de regering moet bewandelen om zaken te corrigeren.